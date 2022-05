Familiares ficaram muito emocionados durante o sepultamento - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 17/05/2022 13:10

Rio - Sob forte comoção de familiares, amigos e colegas de Polícia Civil, o papiloscopista Renato Couto de Mendonça, de 41 anos, foi sepultado na tarde desta terça-feira (17), no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na Zona Oeste do Rio. O policial foi vítima de três militares da Marinha e o dono de um ferro-velho, na Praça da Bandeira, Zona Norte do Rio, após encontrar peças de uma obra sua no local, que é clandestino. O corpo dele foi encontrado no Rio Guandu nesta segunda-feira (16).



A mãe do policial chegou a passar mal no velório e precisou ser amparada por parentes. Durante o enterro, flores foram jogadas de um helicóptero que sobrevoou o cemitério. Os irmãos também ficaram muito emocionados e a esposa da vítima chegou a beijar o caixão. O sepultamento também contou com a presença do secretário de Estado de Polícia Civil, Fernando Albuquerque, do diretor da instituição, Antenor Lopes, além do diretor e a chefe do serviço papiloscópico do Instituto Félix Pacheco (IFP), Márcio Carvalho e Alessandra Siffert, onde a vítima era lotada.