Dez barracas construídas irregularmente no canteiro central e calçadas foram removidasDivulgação/SEOP

Publicado 17/05/2022 14:39 | Atualizado 17/05/2022 16:02

Rio - A Prefeitura do Rio demoliu nesta terça-feira (17) dez barracas construídas irregularmente na Estrada da Matriz, em Pedra de Guaratiba, na Zona Oeste. Os proprietários foram notificados na última quarta-feira a retirarem as estruturas do local.

De acordo com a Secretaria de Ordem Pública (Seop), a intervenção ocorreu porque o tráfego na região passará por mudanças. Atualmente, apenas uma das pistas da Estrada da Matriz é utilizada como mão dupla. Agora, as duas faixas da via passarão para mão única e, para o canteiro central, há um projeto de ciclovia.

As placas de sinalização já foram instaladas pela CET-Rio ao longo da via no novo sentido (Pedra de Guaratiba). Também participaram da operação, que foi coordenada por equipes da Subprefeitura da Zona Oeste, Secretaria Municipal de Conservação, Comlurb, Guarda Municipal, Light e Polícia Militar.