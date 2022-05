Alexsandro Fernandes da Silva, conhecido como "Carequinha", de 44 anos - Divulgação

Publicado 17/05/2022 15:12

Rio - Policiais do 5º BPM (Praça da Harmonia), com ajuda do WhatsApp do Portal dos Procurados (98849-6099), prenderam Alexsandro Fernandes da Silva, conhecido como "Carequinha", de 44 anos, por volta das 21h desta segunda-feira (16), na Rua Frei Caneca, Centro do Rio. O bandido, que possui 17 passagens pela polícia, entre os anos de 1997 e 2021, pelos crimes de tráfico de drogas, homicídio qualificado e roubo majorado, tentou fugir durante a abordagem, mas foi alcançado pelos agentes.



Alexsandro estava foragido da Justiça e também contabiliza 25 passagens pela prisão, entre 1997 e 2018. De acordo com a Polícia Civil, "Carequinha" tinha um mandado de prisão preventiva em aberto na Polinter, expedido pela 5ª Vara Criminal da Capital, pelo crime de roubo.

Ele foi levado à 5ª DP (Mem de Sá) e, posteriormente, encaminhado a uma unidade prisional da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), onde está à disposição da Justiça. Ninguém ficou ferido durante a ação.