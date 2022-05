Imagens revelam que a vítima tenta se desvencilhar dos sequestradores a todo momento - Reprodução

Imagens revelam que a vítima tenta se desvencilhar dos sequestradores a todo momentoReprodução

Publicado 17/05/2022 15:30

Rio - Câmeras de segurança registraram o momento em que o papiloscopista Renato Couto de Mendonça, de 41 anos, foi sequestrado, na última sexta-feira (13), durante uma emboscada armada por três militares da Marinha e o dono de um ferro-velho , na Praça da Bandeira, Zona Norte do Rio. O crime aconteceu depois que o policial civil encontrou peças de sua obra no local, que é clandestino.As imagens mostram uma van estacionada próxima ao ferro-velho e três homens tentando levantar Renato. Eles seriam o sargento da Marinha do Brasil, Bruno Santos de Lima, o cabo Daris Fidelis Motta e o terceiro-sargento Manoel Vitor Silva Soares. Ambos estão presos e foram indiciados por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. O vídeo mostra que um deles usa colete balístico.As imagens ainda revelam que a vítima tenta se desvencilhar dos sequestradores a todo momento, até que cai no chão. Em seguida, um quarto homem, que seria Lourival Ferreira de Lima, dono do ferro-velho e pai de Bruno, se aproxima e eles conseguem levar Renato para o automóvel. Logo depois, um dos militares entra pelo lado do motorista e eles deixam o local.