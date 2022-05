Aglomeração na frente da Escola Municipal General Tasso Fragoso, em Realengo, Zona Oeste do Rio - Divulgação

Aglomeração na frente da Escola Municipal General Tasso Fragoso, em Realengo, Zona Oeste do RioDivulgação

Publicado 17/05/2022 15:34

Rio - A informação falsa de que um homem teria invadido a Escola Municipal Tasso Fragoso, em Realengo, Zona Oeste do Rio, com uma faca, assustou alunos e seus responsáveis no início da tarde desta terça-feira. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (SME), houve uma briga entre alunos e a direção da unidade optou por acionar a Polícia Militar. A movimentação de viaturas da polícia na frente da escola gerou um grande boato nas redes sociais.

O local ficou com aglomeração nas imediações por pelo menos 1h hora. A maioria das pessoas presentes eram pais de alunos querendo informações sobre o ocorrido. De acordo com a PM, equipes do 14º BPM (Bangu) foram acionadas com urgência para a Escola Municipal General Tasso Fragoso. Chegando ao local, os policiais tomaram conhecimento de uma briga entre alunos, que já havia sido estabilizada. Não houve registro de refém e nem da presença de arma no local.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros também foi acionada ao local com a mesma informação repassada nas redes sociais, no entanto, antes que os militares chegassem ao local, a PM entrou em contato com os bombeiros informando que não era necessário, pois se tratava de um falso aviso.

A SME também informou que a unidade é de turno único e o horário de atendimento aos alunos já foi encerrado nesta terça-feira.