Uso da máscara é indicado para pessoas com sintomas gripais - Divulgação/Zanone Fraissat Folhapress

Publicado 16/05/2022 18:00 | Atualizado 16/05/2022 18:38

Rio - Em reunião realizada nesta segunda-feira (16), o Comitê Especial de Enfrentamento à Covid-19 (CEEC) falou sobre a importância do uso de máscara de proteção para aqueles com sintomas de síndrome gripal. De acordo com os especialistas, a orientação é para que essas pessoas usem voluntariamente o item como estratégia para prevenir a transmissão do vírus.

O grupo também falou a cerca da testagem desses casos de síndrome gripal, que podem ser covid-19 ou influenza, por exemplo. "A essas pessoas é também recomendado que procurem uma unidade de saúde para testagem e orientações específicas para cada caso", orientou o comitê

Atualmente, o Rio enfrenta uma pequena tendência de alta na positividade dos testes para covid-19. Segundo dados do Painel Covid-19 Rio, da prefeitura, há quatro semanas o percentual de diagnósticos positivos para o vírus aumentou de 5% para 10% nos últimos sete dias. Sendo assim, a retomada do uso de máscaras pode evitar a transmissão.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), essa orientação segue o que já é praticado há décadas em outros países: "Na vigência da sazonalidade das infecções respiratórias, quando pessoas com sintomas de síndrome gripal, independentemente da causa da infecção, é adotado o uso provisório de máscaras faciais. É uma forma de prevenir a transmissão dos vírus respiratórios, sejam eles de que tipo forem (da covid-19, da influenza, etc)", pontuou a pasta.