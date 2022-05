Consulado-Geral do Japão no Rio de Janeiro faz exposição gratuita no mês de junho - Divulgação

Publicado 17/05/2022 19:05

Rio - Durante o mês de junho, o Consulado-Geral do Japão no Rio de Janeiro vai apresentar uma exposição, aberta ao público e totalmente gratuita, na Câmara Municipal do Rio. O objetivo é celebrar a milenar cultura japonesa e aproximá-la dos cariocas. A homenagem acontece entre os dias 2 a 21 de junho, das 9h às 18h, no Saguão José do Patrocínio, localizado no Centro da cidade.