Mateus foi baleado no último dia 9 enquanto trabalhava - Divulgação

Publicado 17/05/2022 20:16 | Atualizado 17/05/2022 20:17



Rio - O delegado Ângelo Lages, da 32ªDP (Taquara), irá pedir para os peritos do Instituto Médico Legal (IML) analisarem o relatório feito por médicos responsáveis pelo atendimento do atendente do McDonald's da Taquara, Zona Oeste, Mateus Domingues Carvalho, de 21 anos, baleado no último dia 9 , pelo sargento do Corpo de Bombeiros Paulo César de Souza Albuquerque. A intenção de Ângelo é mensurar a gravidade dos ferimentos sofridos pela vítima, segundo o jornal Extra.

De acordo com as primeira informações, o resultado será incluído no inquérito policial que apura o crime e poderá ser decisivo na elaboração do relatório final do caso. Dependendo da conclusão dos peritos, o sargento poderá ser indiciado por tentativa de homicídio qualificado (quando se tem a intenção de matar por um motivo específico). A previsão é a de que o documento fique pronto em até três semanas.



Além disso, o delegado espera também a chegada de outros dois laudos para conclusão do inquérito: o da perícia feita no local do crime, e a descrição do projétil que atingiu a vítima. A pistola usada pelo bombeiro já está apreendida.



Nesta segunda-feira (16) Mateus prestou depoimento à Polícia Civil. Um dos médicos que atendeu o jovem disse que o disparo causou uma lesão em sua coluna, mas que ele está recuperando os movimentos da perna aos poucos.

"Ficou bem claro pra gente que realmente o tiro foi à queima-roupa. Ele tem uma lesão de queimadura na pele. Inclusive um fato novo é que o pedaço do projétil acertou a coluna dele também e ele está com uma lesão que está afetando o movimento das pernas dele", disse o delegado durante entrevista à TV Globo nesta segunda.

Procurada pelo DIA, Marcela Costa, tia de Mateus, disse que o jovem está abalado com a nova informação [da lesão na coluna], mas que ele segue se recuperando. "Ele soube hoje isso da coluna e ficou bem triste porque não esperava. Mexeu bastante com ele. Apesar de tudo o que está acontecendo, eu conversei com ele e agora ele está mais tranquilo. O médico me falou que ele não vai deixar de andar".