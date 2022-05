Vacinação - Paulo Dimas

Vacinação Paulo Dimas

Publicado 15/05/2022 18:07

Rio - A campanha de vacinação contra a gripe no Rio começa, nesta segunda-feira, 16, uma nova etapa. A partir desta segunda, cariocas entre 40 e 49 anos com comorbidades e outras condições especiais poderão receber uma dose do imunizante.

"A vacinação contra o vírus influenza é destinada aos grupos prioritários, que são mais vulneráveis à infecção. Ela ocorre nos centros municipais de saúde e clínicas da família", afirmou a Secretaria Municipal de Saúde.

Para receber a dose da vacina, é preciso apresentar um comprovante da comorbidade ou condição especial. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), atestado, laudo médico, receita de uso continuado, além de laudo de exame ou comprovação de acompanhamento clínico podem ser apresentados nos postos de saúde.



Pessoas na faixa etária com doença respiratória, cardíaca, renal, hepática ou neurológica crônicas poderão receber a vacina. Além desses grupos, os cariocas que tiverem diabetes, imunossupressão, obesidade, que forem transplantados ou portadores de trissomias também devem receber o imunizante.