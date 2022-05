Perito recolhe amostras de sangue de ponte, local onde corpo de policial teria sido arremessado no Rio Guandu - Divulgação

Perito recolhe amostras de sangue de ponte, local onde corpo de policial teria sido arremessado no Rio GuanduDivulgação

Rio - Na manhã deste domingo, dia 15, bombeiros e policiais civis estão à procura do corpo do policial civil Renato Couto Mendonça, 41 anos, morto após ir a um ferro-velho, na Praça da Bandeira, na tentativa de recuperar metal que havia sido furtado de uma obra que ele fazia na Mangueira. Após ser baleado, ele teria sido colocado dentro de uma van da Marinha do Brasil (MB) e seu corpo jogado no Rio Guandu. Ainda durante a madrugada, a perícia conseguiu localizar o possível ponto de onde os criminosos teriam jogado o corpo do policial.

O corpo teria sido arremessado de uma ponte, próximo ao bairro de Engenheiro Pedreira. Um vídeo feito pela perícia mostra que a ponte ficou manchada de sangue; amostras foram coletadas.

Perícia no local onde corpo de policial civil teria sido jogado, no Guandu. #ODia



Por parte da Polícia Civil, as buscas estão sendo coordenadas pelo delegado Antenor Lopes, diretor do Departamento-Geral de Polícia da Capital. "Estamos empenhados em localizar o corpo do nosso policial para entregarmos à polícia e, ao menos, proporcionarmos um sepultamento digno. Nosso helicóptero está sobrevoando o Guandu nesse momento", disse Lopes.

Em nota, a Marinha se solidarizou com os familiares do policial e informou que abriu um inquérito militar para apurar as circunstâncias do crime. Durante o crime, uma van da MB foi usada, inclusive que teria sido lavada dentro de um quartel da força.