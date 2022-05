Corpos com disparos foram encontrados dentro de carro dirigido por homem que se identificou como agente penitenciário - Reprodução Facebook

Publicado 15/05/2022 12:34 | Atualizado 15/05/2022 12:42

Rio - A Corregedoria da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) acompanha o caso envolvendo a morte de dois homens encontrados em carro dirigido por policial penal, neste sábado (14), na Taquara, Zona Oeste do Rio. As vítimas seriam genro e cunhado do agente penal. Elas teriam sido mortas por traficantes que dominam a comunidade Santa Maria, após terem sido confundidos com milicianos.

Segundo relato do policial penal à policiais civis, ele e os dois homens mortos foram abordados pelos criminosos, que encontraram sua arma, distintivo e colete balístico durante a abordagem e presumiram que um dos três seria miliciano. Os dois foram mortos e o agente alega ter sido obrigado a tirar os corpos da comunidade.

Os corpos foram encontrados por policiais militares do 18ª BPM (Jacarepaguá) que chegaram ao local após queixas de disparos feitas por moradores.

Relatos compartilhados nas redes sociais, dão conta de que traficantes da região estariam matando pessoas suspeitas de terem relação com a milícia. Além dos dois mortos, moradores falam em outras quatro vítimas dos criminosos pela mesma motivação. Cerca de 100 traficantes teriam chegado na comunidade vindos por área de mata.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso e busca os responsáveis pela morte dos dois homens, que ainda não tiveram suas identidades reveladas.