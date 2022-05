Devido à formação de um sistema de baixa pressão no oceano, ocasionará em céu nublado neste domingo - Marcos Porto / O Dia

Devido à formação de um sistema de baixa pressão no oceano, ocasionará em céu nublado neste domingoMarcos Porto / O Dia

Publicado 15/05/2022 12:28

Rio - Após uma noite de sábado (14) sem chuvas, o tempo na cidade promete mudar. De acordo com o Alerta Rio, sistema de monitoramento da prefeitura do Rio, a previsão indica céu nublado a parcialmente nublado e previsão de pancadas de chuva a chuva fraca isolada deste domingo (15) até quinta-feira (19).

Os termômetros alcançam a máxima de 28 °C, enquanto a mínima será de 10°C. Segundo a previsão, a temperatura da cidade durante os próximos dias será estável, tendo um declínio na quarta-feira (18). Os ventos serão de moderados a fortes.

O Alerta Rio informou que neste domingo (15), devido à formação de um sistema de baixa pressão no oceano, em conjunto com a instabilidade da atmosfera, ocasionará em céu nublado. A mínima fica em 17 °C e a máxima é de 28 °C. A previsão aponta pancadas de chuva rápidas e isoladas a partir do final da manhã, de intensidade moderada/forte. Os ventos estarão predominantemente moderados (entre 18,5 e 51,9 km/h).

Já na segunda-feira (16), a previsão é de chuva fraca a moderada, em pontos isolados, com uma estimativa média de chuva menor que 10mm para a cidade. Os ventos estarão moderados. O dia atingirá a máxima de 28 °C e a mínima de 17 °C.

Na terça-feira (17), a passagem desta frente fria deixará o céu nublado com chuva fraca a moderada, em pontos isolados, e ventos moderados a fortes ao longo do dia. A estimativa de chuva é menor que 10 mm para este período em toda a cidade e a temperatura entrará em declínio no dia, variando entre 26 °C e 17 °C.

Na quarta-feira (18), ainda há condições para chuva fraca a moderada, em pontos isolados, durante a madrugada/manhã. Os ventos estarão moderados a fortes e as temperaturas apresentarão declínio novamente, variando entre 22 °C a 13 °C. A estimativa média de chuva no dia será menor que 5 mm para este período em toda a cidade.

Já na quinta-feira (19), a previsão é de chuva fraca isolada a partir da noite, e o céu estará claro a parcialmente nublado. Os ventos fortes a muito fortes. O dia atingirá a máxima de 21 °C e a mínima de 10 °C.