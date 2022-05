PM atira em jovens e crianças que estavam em Batalha de Rima no Manoel Corrêa, em Cabo Frio - Sabrina Sá (RC24h)

Publicado 14/05/2022 18:44

Rio - O Ministério Público instaurou, nesta sexta-feira (13), um inquérito civil para apurar as circunstâncias da ação da Polícia Militar durante uma batalha de rimas que aconteceu em Cabo Frio, na Região dos Lagos, no início deste mês. Na ocasião, policiais militares teriam atirado contra jovens que participavam do evento.



O inquérito foi instaurado pela 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Cabo Frio. O órgão informou que, de acordo com os organizadores da batalha de rimas, os agentes teriam justificado a ação afirmando que “cultura é só na escola”, “rap é coisa de vagabundo” e “lugar de criança é em casa e não na praça fazendo rap”.