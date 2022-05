Waleska Borges, autora de 'O segredo de Bia': livro é ilustrado pela filha, Lara - Divulgação

Publicado 16/05/2022 09:00 | Atualizado 16/05/2022 09:57

Rio - Se o racismo já é revoltante por si só,o que dizer do racismo contra uma criança? Bia é uma menina negra de 8 anos que sofre com as piadas de mau gosto feitas pelos colegas de classe. Os deboches são por conta do seu cabelo enrolado e a cor da pele. Ela sofre em silêncio, com medo de magoar os pais. Depois de se isolar na escola, por causa do bullying, ela decide dar a volta por cima. Após se aceitar, Bia torna-se exemplo para as outras crianças que também sofriam por serem diferentes. Existem muitas Bias por aí, sofrendo todos os dias em silêncio. Mas essa é a personagem do livro 'O segredo de Bia', que será lançado dia 25 de junho, no Tijuca Tênis Clube, na Tijuca, Zona Norte do Rio.

O texto, sensível e instigante, é contado pela jornalista Waleska Borges, e as ilustrações são de sua filha, a pequena Lara Borges Magalhães, de apenas 7 anos. Com retalhos da vivência da jornalista, as caraminholas da personagem mostram como o racismo estrutural atinge duramente as crianças e os jovens pardos e pretos.

“Essa naturalização de hábitos, falas e pensamentos que estão inseridos no nosso cotidiano promovem a segregação ou o preconceito racial. No livro, a história mostra ainda que o preconceito atinge os diferentes. Acredito que devemos trabalhar esses assuntos com as crianças desde cedo. É muito importante criarmos filhos antirracistas”, avalia Waleska, que é do time de repórteres do DIA e que, quando era criança, já gostava de criar histórias para entreter os dois irmãos, que são mais novos.

De acordo com a escritora, a filha gosta muito de desenhar e, ao comentar com a pequena sobre o livro, tiveram a ideia que ela desenhasse as peripécias de Bia. “É importante que as pessoas não façam bullying. A pessoa que sofre fica mal. Eu gostei de fazer os desenhos porque amo desenhar”, conta a espontânea Lara.

O livro sai pela Editora Autografia, que já deixou o título dispon´vel no seu site para compras: /www.autografia.com.br/produto/o-segredo-de-bia/.