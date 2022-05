Corpo é encontrado durante as buscas por policial morto por militares da Marinha - Reprodução TV Globo

Publicado 16/05/2022 09:04

Rio - Um corpo foi encontrado pelos bombeiros, na manhã desta segunda-feira, no Rio Guandu, na altura da ponte do Arco Metropolitano, durante as buscas pelo policial civil Renato Couto Mendonça, 41 anos. O papiloscopista foi morto por três militares da Marinha do Brasil depois de uma discussão em um ferro-velho, na Praça da Bandeira, na Zona Norte, na última sexta-feira . Após ser baleado, ele teria sido colocado dentro de uma van da força militar e seu corpo jogado no Rio Guandu. Até o momento, não há confirmação se o corpo achado é de Renato. O corpo será encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), do Centro do Rio.

Perícia no local onde corpo de policial civil teria sido jogado, no Guandu. #ODia



Crédito: Divulgação pic.twitter.com/qU9F1alBWz — Jornal O Dia (@jornalodia) May 15, 2022 O perito teria sido arremessado de uma ponte, próximo ao bairro de Engenheiro Pedreira. Um vídeo feito pela perícia mostra que a ponte ficou manchada de sangue; amostras foram coletadas.

Três militares da Marinha foram presos, na noite deste sábado, acusados da morte do papiloscopista da Polícia Civil. Eles foram identificados como sendo os sargentos Manoel Vitor Silva Soares e Bruno Santos de Lima, além do cabo Daris Fidelis Motta. O pai do sargento Bruno, Lourival Ferreira de Lima, também foi preso. Pai e filho eram donos do ferro-velho. Todos foram indiciados por homicídio qualificado e ocultação de cadáver.

Na delegacia, na manhã deste domingo, o sargento Bruno tentou cortar os pulsos após quebrar as lentes dos óculos que usava. Socorrido para o hospital, ele recebeu tratamento médico e retornou para a sede policial.

Durante a transferência para uma prisão da Marinha, no início da tarde deste domingo, os três militares usaram capacetes e coletes de fuzileiros navais, em cima da roupa civil, além de algemas. De acordo com os investigadores, o procedimento é um padrão da Força Armada para a transferência.

Entenda o caso

De acordo com um familiar do policial morto, Renato foi até o local após saber que objetos de metal dele, que fazia uma obra na Mangueira, tinham sido furtados por usuários de crack e vendidos para esse ferro-velho. Ele teria sido instruído pelo dono do local a retornar em outro horário, ocasião em que foi baleado e colocado dentro de uma van. O veículo pertencia à Marinha, e teria sido levado para um quartel após a desova do corpo. Dentro da unidade militar, a van teria sido ainda lavada.

Investigação conjunta das equipes das Delegacias de Homicídios, 18ªDP (Praça da Bandeira) e IIFP (onde o agente era lotado) constatou que o policial teve uma desavença dentro do estabelecimento. Pai e filho, donos do ferro-velho, com os outros dois comparsas, utilizaram a viatura oficial militar para raptar e matar o policial. A polícia ainda não forneceu mais detalhes sobre a dinâmica do crime.