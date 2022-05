Publicado 16/05/2022 01:00

Agora, pré-candidatos têm autorização para a “vaquinha virtual”, onde pessoas físicas contribuem para gastos nas campanhas. Em um momento onde famílias pegam empréstimos para comprar comida, a ação é uma afronta. Que lutem como todos e tenham bons projetos para suas vitórias.

Relato de leitor: “Um menino que fazia malabarismo no sinal me pediu roupa ao invés de dinheiro. O pedido me marcou. O frio se aproxima e levar doações no carro para as famílias que precisam ajudaria bastante. Infelizmente, em qualquer esquina do Rio, vemos uma”.