Drogas foram apreendidas com homem em Guadalupe - Foto: Reprodução / PMERJ

Publicado 14/05/2022 20:51

Rio - Um homem foi preso, neste sábado, após tentar fugir de policiais militares em Guadalupe, Zona Norte do Rio. Com ele, os PMs encontraram 265 papelotes de pó branco, 92 trouxas de erva seca, 37 pedras de crack e um rádio comunicador. A identidade do suspeito não foi divulgada.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 9º BPM (Rocha Miranda) se aproximaram de um grupo de homens na comunidade do Muquifo. Assim que notaram a chegada dos policiais, os homens tentaram fugir. Um deles foi detido após os PMs cercarem a região. O caso foi registrado na 27ª DP (Vicente de Carvalho).