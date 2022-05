Carro de assaltantes colidiu contra um poste durante troca de tiros em Santíssimo - Divulgação / PMERJ

Publicado 14/05/2022 15:52

Rio - Policiais do 40º BPM (Campo Grande) trocaram tiros com bandidos na madrugada deste sábado (14), na Estrada da Posse, em Santíssimo, Zona Oeste do Rio.

Segundo a Polícia Militar, agentes foram acionados para verificar um roubo a um automóvel no bairro. Os policiais montaram um cerco tático e conseguiram localizar o veículo. Ao ser dada a ordem de parada, os indivíduos que estavam no automóvel roubado efetuaram disparos contra os PMs, dando início a um confronto. Na tentativa de fuga, os suspeitos colidiram com o carro em um poste.

Um homem atingido por disparo de arma de fogo foi detido em posse de um revólver e os demais suspeitos conseguiram fugir. O Corpo de Bombeiros foi acionado ao local para fazer o resgate do indivíduo. A Polícia não informou para qual hospital o bandido foi encaminhado.

Ainda segundo a polícia, equipes realizam buscas pela região para tentar localizar os outros bandidos que participaram da ação.

Um revólver calibre 38 foi apreendido e o automóvel usado pelos suspeitos foi recuperado. A ocorrência foi encaminhada para a 35ª DP (Campo Grande).