Madureira celebra 409 anos com banda e exposição no Parque Mestre Monarco - Foto: Beth Santos/Prefeitura do Rio

Madureira celebra 409 anos com banda e exposição no Parque Mestre MonarcoFoto: Beth Santos/Prefeitura do Rio

Publicado 24/05/2022 15:02 | Atualizado 24/05/2022 15:43

fotogaleria Rio - A 'capital do subúrbio' e querida Madureira, na Zona Norte do Rio, teve festa nesta terça-feira (24) para celebração dos 409 anos do bairro. No Mercadão de Madureira, uma banda tocou sucessos das escolas de samba Império Serrano e Portela, além do sucesso do Arlindo Cruz que homenageia o lugar. A porta-bandeira do mercado popular Patrícia Oliveira também marcou presença na tradicional comemoração.

Quem passava pelo Mercadão na hora do almoço, por volta do meio-dia, pôde cantar os parabéns com a banda e comer os pastéis que foram servidos no evento.

Já, no Parque Madureira Mestre Monarco foi inaugurada a exposição inédita "Luzia e Berthasaura em Madureira", que apresenta a réplica do crânio de Luzia - o remanescente humano mais antigo das Américas -, além da réplica de Berthasaura leopoldinae, o fóssil de dinossauro encontrado no Paraná em 2021.

Esta é a primeira vez que as peças podem ser vistas pelo público fora do ambiente de museu. Elas estão em dois contêineres de 14 metros quadrados instalados em frente à Arena Carioca Fernando Torres, no Portão 4 do parque. Um totem com conteúdo audiovisual, além de painéis ilustrativos, completa a mostra, que fica em cartaz até 7 de setembro. As duas peças foram cedidas graças a parcerias entre a Secretaria de Cultura e o Museu Nacional.



De sábado para domingo, a comemoração segue com força total. É a vez do Viradão Cultural, que acontecerá das 14h de sábado até às 06h de domingo com muita roda de samba, jongo, baile charme, feira crespa e diversas outras atrações.

Na área externa da Arena Fernando Torres, a Feira Crespa abrirá a programação que segue ao longo do dia. No espaço Praça da Mãe, o evento terá início às 22h, com o Encontro de Jongo de Madureira, Serrinha e Vale do Café. A partir das 23h30m, será a vez do Bloco Afro Lemi Ayó. À meia-noite, o famoso Baile Charme do Viaduto de Madureira encerra a programação especial pelo aniversário do bairro.

Investimentos

No aniversário do tradicional bairro da Zona Norte, a Prefeitura do Rio anunciou uma série de investimentos por meio do progrmaa Zona de Cultura. No total, Madureira receberá R$ 1,5 milhão em ações culturais apenas neste ano. A previsão da Prefeitura do Rio é de que, nesta quinta-feira, dois editais sejam publicados.



O primeiro, de R$ 600 mil, vai apoiar a realização de três festivais no bairro, com investimento em R$ 200 mil em cada evento. Já o segundo edital, chamado Madureira de Portas Abertas, irá selecionar 12 iniciativas para receber o apoio de R$ 25 mil.



"Este é um momento importante para o Zonas de Cultura, que busca maximizar oportunidades. As cidades que mais avançam foram as que apostaram na cultura nos bairros. Colocamos os recursos em determinadas regiões longe das zonas centrais para desenvolvê-las", explicouo secretário de Cultura, Marcus Faustini.



Além dos investimentos, a Prefeitura do Rio prometeu a revitalização da região do Viaduto Negrão de Lima, casa do Baile Charme. O projeto irá abrigar festivais no bairro. "É uma região importante, central em Madureira. Vamos fazer um jardim vertical com espécies de mata atlântica e queremos também a criação de um anfiteatro de cerca de 500 metros quadrados", afirmou o secretário de Meio Ambiente, Lucas Padilha.