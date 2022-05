Uma pistola, dois rádios comunicadores e drogas foram apreendidas - Reprodução/PMERJ

Publicado 23/05/2022 11:34

Rio- Dois suspeitos foram presos com drogas e uma arma no bairro de Olinda, em Nilópolis, Região Metropolitana do Rio, na manhã desta segunda-feira (23).

Uma equipe do 20ºBPM (Mesquita) realizava policiamento pelo local, quando avistou dois homens em atitude suspeita e fez uma abordagem.

Com eles, foram apreendidos uma pistola, dois rádios comunicadores e materia,que ainda não foi contabilizado.