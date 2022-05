Procon-RJ alerta que contato com os fornecedores é feito por meio de ofício e notificação - Divulgação

Rio - A Delegacia do Consumidor (Decon) investiga um golpe que falsos servidores do Procon Estadual do Rio (Procon-RJ) têm tentado aplicar em fornecedores. Por e-mail, mensagem de texto ou ligação, os estelionatários entram em contato com as empresas se passando por diretores, funcionários e até mesmo pelo presidente da autarquia, para negociar multas e pedir doações para locais que foram afetados por chuvas e desabamentos.



De acordo com o Procon, o pix é a forma de pagamento preferida dos golpistas. A autarquia alerta que o pagamento de multas aplicadas é realizado apenas por meio de Guia de Recolhimento do Estado (GRE), gerada por meio do site da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz). Além disso, o contato com os fornecedores é feito por meio de ofício e notificação.



"Não existe pagamento via pix ou transferência. Já iniciamos um procedimento na Delegacia do Consumidor e solicitamos a abertura de um inquérito para apurar esse tipo de prática. Os golpistas se aproveitam das matérias que saem na mídia das operações do Procon, para contactar os fornecedores. Já fomos alertados pelos fornecedores sobre as tentativas", afirmou o presidente do Procon, Cássio Coelho, que orientou as possíveis vítimas.



"Os estelionatários marcam encontros, depois inventam desculpas que não poderão comparecer e pedem o pagamento através de pix ou transferência bancária. Caso algum fornecedor receba esse tipo de contato, pedimos que denuncie e jamais negocie."



Os estabelecimentos que desejam pagar as multas aplicadas pela autarquia devem solicitar a guia de pagamento através do Sistema Eletrônico de Informações (SEI), sistema de gestão de processos administrativos e documentos eletrônicos. O boleto ficará disponível para o fornecedor no processo eletrônico instaurado.