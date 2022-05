A Light atua em parceria com o poder público e empresas parceiras prestadoras de serviço para coibir os furtos - Arquivo/Divulgação

Publicado 23/05/2022 13:30

Rio- A Light realizou uma grande ação de combate ao furto de energia, também conhecido como 'gato', em Realengo, Zona Oeste do Rio, nesta segunda-feira (23). A empresa visitou mais de 350 clientes e identificou 169 irregularidades no consumo. Além disso, 29 negociações de débito foram efetivadas.

Mais de 400 profissionais participam da operação. Até o fim do dia, a empresa vai fazer inspeções em estabelecimentos comerciais e residenciais para identificar e normalizar irregularidades.

Uma Agência Móvel de atendimento foi montada na Praça do Skate, para prestar serviços omo pedido de ligação nova, segunda via de conta, análise de contas, vistorias técnicas, parcelamento de débitos, transferência de titularidade, encerramento de contrato, entre outros.

Segundo a Light, a empresa trabalha diariamente no combate ao furto de energia com o seu programa de inspeções e regularizações. A companhia informou que o furto prejudica a qualidade da prestação do fornecimento de energia para a população e representa risco à segurança do consumidor.

A concessionária reforçou, ainda, que atua em parceria com o poder público e empresas parceiras prestadoras de serviço para coibir os "gatos", que são crimes previsto por lei, com pena de até oito anos de prisão. A Polícia Militar informou que prestou apoio à ação.