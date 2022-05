Campanha do agasalho, que costuma ser feita no inverno, é adiantada por conta da intensa frente fria que se instalou no Rio - Divulgação

Publicado 23/05/2022 13:18

Rio- Tem um agasalho ou um cobertor que não usa mais? Então aproveite para fazer um gesto solidário, ajudando a quem mais precisa. Com a queda na temperatura, diversas instituições estão arrecadando roupas e outros objetos para moradores em situação de rua no Rio.

O Ministério Público do Rio está promovendo a campanha do agasalho para pessoas em situação de vulnerabilidade, com o objetivo de arrecadar especialmente agasalhos, mas também quaisquer peças de roupas. As doações podem ser entregues em três pontos de coleta: o edifício-sede do MPRJ, na Avenida Marechal Câmara, 370, Centro; a portaria do Edifício Navega, na mesma Av. Marechal Câmara, 350; ou no 4º andar do prédio das Procuradorias, na Praça Procurador-Geral de Justiça Hermano Odilon dos Anjos, nº 1, em frente aos elevadores.

A Arquidiocese do Rio também faz a coleta de agasalhos e cobertores. As doações acontecem todos os dias, das 7h às 17h, na Catedral da Avenida Chile, 245, no Centro. Mais informações pode ser obtidas pelo (21) 2240-2869.

A Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) e a MOBI-Rio, que administra o BRT, também entraram nessa corrente de solidariedade e recebem doações nas estações de BRT do Jardim Oceânico, na Barra da Tijuca, e na estação Taquara, em Jacarepaguá. Até o final da campanha, prevista para final de agosto, mais duas estações também vão passar a ser ponto de coleta. Todos os donativos serão encaminhados para a rede de abrigos da cidade.