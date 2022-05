Ressaca na praia do Arpoador Na foto, Airton de Souza, garimpeiro de tesouro - Sandro Vox / Agência O Dia

Publicado 20/05/2022 15:41

Rio - Um grupo de "garimpeiros" em busca itens metálicos de valor foi à Praia de Ipanema, na Zona Sul, nesta sexta-feira (20), após ressaca revirar o mar e trazer grande quantidade de detritos para a faixa de areia. A prática curiosa é comum na orla, especialmente em períodos como este em que a maré está revolta, afirma Airton Souza, de 58 anos, um dos "caçadores de tesouro".



"O mar embola e traz um monte de coisa que estava no fundo para o raso. Isso permite a gente encontrar de um tudo. Esse período é o que mais traz descobertas para nós", comentou o garimpeiro, que é militar aposentado e mora em Copacabana.



De aliança de casamento à brasão de família, Airton conta que em pouco mais de um ano de atividade já encontrou de um tudo. "Tem muita coisa de valor perdida nas areias. Já encontrei um par de brincos de ouro branco com pedras e um brasão de família de ouro", comenta.



Mas o militar aposentado diz que não é sempre assim. Na maioria das ocasiões, a única coisa que achamos de valor são moedas, mas itens como chaveiros, cortadores de unha e até tesoura também acabam sendo detectados pela máquina.



"Cada tipo de metal emite um som e gera um código, então com a prática a gente acaba entendendo o que é o que. Algumas coisas confundem a gente, como os molhos de chaves e os cortadores de unha, papel alumínio também. Mas todo dia achamos moedas. Já cheguei a encontrar R$ 80 reais só em um dia de procura", comentou o aposentado, que tem a caça aos metais como hobby.

Apesar da procura por metais preciosos, o garimpeiro diz que a prática também ajuda na limpeza das areias. "Eu costumo catar tudo que encontro e descartar na saída da praia, então nosso trabalho acaba também passando pela limpeza da praia", finalizou.

Ressaca na praia do Arpoador Sandro Vox / Agência O Dia

A revolta no mar desta sexta-feira ainda é reflexo da tempestade subtropical Yakecan, que passa a 300 km da costa do Rio. Na última quarta-feira, a Marinha emitiu um alerta de ressaca com previsão de ondas de até quatro metros para todo o litoral do estado. Os ventos esperados poderiam atingir até os 72 km/h.A ressaca também atingiu pontos como Pedra de Guaratiba e Sepetiba, na Zona Oeste, além de Magé, na Baixada Fluminense. A Ilha do Governador também registrou pontos de alagamento com o avanço da água da Baía de Guanabara em alguns pontos, como na Praia da Engenhoca e Praia dos Bancários.PrevisãoO clima frio deve começar dar uma trégua com a máxima de 24°C entre a tarde desta sexta-feira e a manhã do sábado (21), quando está previsto sol entre nuvens, sem ocorrência de chuva. A temperatura deve seguir subindo nos próximos dias, com o afastamento ainda maior da tempestade Yakecan.