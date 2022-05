Moradores do prédio condenado retiram seus pertences dos apartamentos para a demolição do local - Divulgação

Moradores do prédio condenado retiram seus pertences dos apartamentos para a demolição do localDivulgação

Publicado 20/05/2022 15:01

fotogaleria

De acordo com a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), o prédio possui cinco andares, com três lojas de dois andares e três andares residenciais, totalizando 18 unidades de moradia, avaliadas em torno de R$ 150 mil, cada.Técnicos da Defesa Civil constataram que a edificação possui uma inclinação acentuada para a esquerda e, desta maneira, precisou ser interditado por risco iminente de desabamento por danos estruturais. A construção é irregular e não possui qualquer licença da Prefeitura.Os moradores dos apartamentos começaram a ser retirados do edifício na noite de quinta. Após cerca de 12h desde a interdição, as famílias finalizaram a retirada de seus pertences.A Subprefeitura de Jacarepaguá também esteve no local e informou que as famílias que moravam no edifício tiveram oferta de abrigos cedidos pela prefeitura, porém nenhum dos moradores aceitou e todos foram para casas de parentes."Estamos providenciando o necessário para que o prédio seja demolido o quanto antes. É muito importante que as pessoas se atentem para toda documentação antes de alugar ou comprar qualquer imóvel. Entendemos a boa-fé das pessoas, mas não podemos permitir que absurdos deste tipo continuem. Estamos lidando com vidas e a segurança das pessoas está sempre em primeiro lugar para nós", afirmou a subprefeita de Jacarepaguá, Talita Galhardo.