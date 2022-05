Prédio que ameaça desabar na comunidade do Regata, Zona Oeste do Rio - Reprodução / Instagram

Prédio que ameaça desabar na comunidade do Regata, Zona Oeste do RioReprodução / Instagram

Publicado 20/05/2022 09:44

Rio - Um prédio de cinco andares, localizado na comunidade do Regata, entre o Rio das Pedras e a Muzema, na Zona Oeste do Rio, foi interditado por técnicos da Defesa Civil por conta do risco de desabamento na noite da última quinta-feira (19).

Segundo a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), o prédio possui cinco pavimentos, com três lojas de dois andares e três andares residenciais, totalizando 18 unidades de moradia, avaliadas em torno de R$ 150 mil.

Técnicos da Defesa Civil constataram que o edifício está com uma inclinação acentuada para a esquerda e, com isso, o local foi interditado por conta do risco iminente de desabamento. Todos os moradores foram retirados do local. A Seop acrescentou que a Defesa Civil e os órgãos competentes da Prefeitura vão programar a demolição do prédio, que está condenado.

Além da Seop e da Defesa Civil, a Subprefeitura de Jacarepaguá também esteve no local, e informou que as famílias que moravam no edifício tiveram oferta de abrigos cedidos pela prefeitura, porém ninguém aceitou e todos foram para casas de parentes. Na manhã desta sexta-feira (20), os moradores foram liberados para entrarem no local e promover a retirada de pertences dos apartamentos.

“Estamos providenciando o necessário para que o prédio seja demolido o quanto antes. É muito importante que as pessoas se atentem para toda documentação antes de alugar ou comprar qualquer imóvel. Entendemos a boa-fé das pessoas, mas não podemos permitir que absurdos deste tipo continuem. Estamos lidando com vidas e a segurança das pessoas está sempre em primeiro lugar para nós”, afirmou a subprefeita de Jacarepaguá, Talita Galhardo.