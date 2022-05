Jessé de Souza Cunha, de 42 anos, é o principal suspeito de matar e enterrar a esposa Ana Júlia Mathias, de 22 anos - Divulgação

Publicado 20/05/2022 18:17

Rio - O Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ), por meio da 4ª Vara Criminal da Comarca da Capital, determinou, na tarde desta sexta-feira, a prisão preventiva do engenheiro Jessé de Souza Cunha, de 42 anos. Ele havia sido preso em flagrante pela 58ª DP (Posse), na quarta-feira (18) , suspeito de matar e enterrar a esposa Ana Júlia Mathias, de 22 anos, dentro da casa onde moravam, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

Na audiência de custódia, a juíza Ariadne Villela Lopes considerou o resultado do laudo sobre a causa da morte da professora . "Foi verificado que há indícios de suposto envolvimento do custodiado com a morte da vítima Ana Júlia", escreveu. A perícia apontou que a jovem faleceu em decorrência de asfixia e hemorragia de um ferimento no rosto causado por ação contundente.