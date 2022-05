Ana Júlia foi morta pelo marido e teve seu corpo enterrado na casa onde moravam - Reprodução Facebook

Publicado 20/05/2022 12:38 | Atualizado 20/05/2022 13:22

DIA, o delegado Willians Batista, da 58ª DP (Posse), informou que o documento não será divulgado "para não atrapalhar as investigações". Rio - O laudo sobre a morte da professora Ana Júlia Mathias Thurler Alvarenga, de 22 anos, encontrada sem vida nesta quarta-feira (18) na casa onde morava, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense , aponta que a jovem faleceu em decorrência de uma hemorragia no rosto e por asfixia. Ela foi enterrada no Cemitério Municipal de Nova Iguaçu, nesta quinta-feira (19). Em entrevista ao, o delegado Willians Batista, da 58ª DP (Posse), informou que o documento não será divulgado "para não atrapalhar as investigações".

O principal apontado do crime é o engenheiro e marido da vítima, identificado como Jessé de Souza Cunha, de 42 anos. Segundo Willians, Jessé foi à delegacia ao lado de familiares da vítima na última terça-feira (17) para registrar o caso como desaparecimento. Desconfiados da atitude do rapaz, os investigadores iniciaram diligências, como a busca por imagens, acompanhamento do celular da vítima e ida ao local onde moravam. As provas apontavam que a mulher estaria na casa do casal, onde o homem estava ao longo dos dias do desaparecimento de Ana Júlia.

O delegado informou ainda que as buscas seguiram durante a quarta-feira (18), até Jessé prestar um novo esclarecimento. "Ele passou a ser confrontado com dados colhidos pela equipe, como atividade do cartão de ônibus da vítima e localização de seu celular, que apontavam que Ana Júlia esteve em casa após sair do trabalho".

Após colher o depoimento do engenheiro, a polícia disse que familiares receberam uma ligação de outros parentes, apontando que o corpo da vítima poderia ser encontrado enterrado em um cômodo da casa de ambos que passava por reformas e que estava com muito barro.

Diante disso, agentes da 58ª DP (Posse) se deslocaram até o local, onde o corpo foi descoberto. Policiais da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) foram acionados e realizaram uma perícia na casa. Jessé foi autuado em flagrante pelos crimes de feminicídio e ocultação de cadáver. O engenheiro nega ser o autor do crime.

O delegado revelou à reportagem que Jessé tinha um histórico de possessividade em relação à companheira. "Alguns amigos nos relataram, informalmente, que ele não gostava muito que ela saísse, que ele era uma pessoa muito fechada".

Willians ressaltou ainda que o casal teve uma discussão na manhã do dia 16 (segunda-feira), segundo relatou o próprio suspeito na delegacia, e que talvez isso tenha desencadeado uma briga que levou a morte de Ana Júlia. "Ainda é cedo para a gente cravar o motivo", disse o delegado.

Ao ser perguntado se Jessé pode ter tido ajuda de alguém para enterrar a vítima, o titular da 58ª DP disse que por enquanto não trabalha com essa hipótese. "Fomos na casa do casal ontem, temos ainda mais ou menos uma semana para concluir a investigação, não podemos descartar nada".

Por fim, o delegado disse que o criminoso não demonstrou nenhum tipo de arrependimento e que ele nunca teve passagem pela polícia. "Ele entrou meio que num estado de negação e não quis mais falar. Mesmo depois que o corpo foi encontrado ele não se mostrou arrependido".