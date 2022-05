Veículos são apreendidos durante fiscalização contra transporte irregular em Nova Iguaçu - Alan Simas / Detro-RJ

Veículos são apreendidos durante fiscalização contra transporte irregular em Nova IguaçuAlan Simas / Detro-RJ

Publicado 30/05/2022 11:20

Rio - O Departamento Estadual de Estradas e Rodagem (Detro-RJ) apreendeu quatro veículos durante uma operação para coibir o transporte irregular, na manhã desta segunda-feira (30), em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

Segundo a organização, a ação, que aconteceu na Estrada de Madureira, foi desencadeada após informações do aumento no número de carros particulares e vans piratas que fazem o transporte sem autorização no município. Os carros autuados foram rebocados para o pátio do departamento, localizado no Engenho da Rainha, Zona Norte do Rio.

O Detro também informou que, segundo investigações, o transporte ilegal é utilizado por organizações criminosas como tráfico ou milícia para lavagem de dinheiro, cobrança das taxas dos motoristas para aquisição de armas, munições e corrupção de agentes públicos.