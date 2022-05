As peças foram feitas a partir de restos de fantasias recolhidos no carnaval - Divulgação/Prefeitura do Rio

Publicado 30/05/2022 10:38

Rio- O Galpão das Artes da Comlurb promoverá uma exposição com peças montadas a partir de restos de fantasias recolhidos no desfile das escolas de samba, na Marquês de Sapucaí. A mostra acontece entre os dias 2 e 30 de junho, no espaço cultural que fica na Avenida Padre Leonel Franca s/n, embaixo do viaduto Lagoa-Barra, na Gávea, Zona Sul do Rio.

As peças foram elaboradas em duas oficinas gratuitas abertas à comunidade, que foram realizadas nos dias 20 e 23 de maio e resultaram em objetos decorativos e utilitários, como mandalas, vassourinhas, estandartes religiosos e bonecas estilizadas.

Todas as obras serão comercializadas com o valor revertido para os participantes das oficinas, artesãos ou não. A única condição é que o comprador da peça aguarde até o final da exposição para retirar o material. O evento é gratuito e aberto ao público em geral.

A exposição, intitulada "Carnaval se Aproveita", é uma homenagem ao Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado em 5 de junho, e busca mostrar que a folia continua de outra forma e ainda contribui com a preservação do meio ambiente e a sustentabilidade.

O Galpão das Artes da Comlurb procura conscientizar quanto à redução do lixo na cidade do Rio por meio da arte e do artesanato. O espaço tem como prática diária com seu público, a educação socioambiental e a inserção no mercado de trabalho, a partir do aproveitamento de resíduos urbanos.