Disputa entre a prefeitura e a Lamsa se arrasta na Justiça há mais de um ano - Reginaldo Pimenta

Publicado 30/05/2022 22:17

Rio – A Lamsa promove nesta próxima terça-feira (31) uma campanha para distribuir 500 antenas antilinha de pipa para motociclistas que trafegam pela Linha Amarela. A ação faz parte da campanha Maio Amarelo, cujo objetivo é alertar os usuários para os índices de acidentes e mortes em todo o país. Distribuição será feita das 10h às 13h, no recuo localizado antes do Túnel da Covanca, na pista sentido fundão.

A iniciativa vai contar ainda com a parceria da Campanha Cerol Mata, que alerta sobre o perigo do uso do cerol, da linha chilena e de outros materiais cortantes em pipas e outros modelos que podem causar mortes.

"A Linha Amarela programou uma série de atividades para motoristas e motociclistas durante todo o mês de maio. Há uma mobilização em todo o país para o Maio Amarelo porque essa é uma importante campanha de conscientização no trânsito, que abraçamos com força. Para sensibilizar o usuário, a Praça do Pedágio estará com a iluminação amarela até o fim do mês, e houve ainda a blitz educativa com a Operação Lei Seca. Com mais cuidado e atenção, é possível evitar muitas mortes e muitos acidentes", disse o gerente de operação da Lamsa, José Carlos Viana.

De acordo com dados da concessionária, no ano passado foram registrados 852 ocorrências com atendimento médico na Linha Amarela. Destes, 479 acidentes ocorreram devido colisões e tombamentos de moto, 317 atendimentos clínicos (quando o motorista ou o carona passam mal) e 56 ocorreram devido a pessoas em situação de rua caminhando na via.