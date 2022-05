Vinícius Hayden Witeze, era ex-assessor parlamentar de Gabriel Monteiro - Reprodução / Redes Sociais

Rio - Duas testemunhas vão ser ouvidas, na tarde desta terça-feira (31), pelo Conselho de Ética da Câmara Municipal. A Casa move processo por decoro parlamentar contra o ex-policial militar, vereador e youtuber Gabriel Monteiro. Em depoimento ao conselho, o ex-assessor de Monteiro, Vinícius Hayden Witeze, contou que vinha sofrendo ameaças de morte. Ele morreu em acidente de trânsito neste fim de semana.

Na última sexta-feira, o ex-assessor ligou para o gabinete da presidente da comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal, vereadora Teresa Bergher, pedindo que a Casa disponibilizasse segurança para ele.

"O Vinícius nos procurou na sexta-feira à tarde nos pedindo segurança. Nós pedimos que ele fizesse a solicitação por escrito, apontando as razões. Ele nos disse que, na segunda-feira, estaria levando esse pedido à Câmara inclusive com provas. Então, nós só podemos lamentar o que aconteceu. Estamos todos muito tristes, chocados com a morte deste rapaz que nos parecia bastante articulado e muito educado", lamentou Teresa.

A morte de Witeze foi comentada, por meio de rede social, pelo vereador Chico Alencar, relator do caso no Conselho de Ética. Ele prestou solidariedade aos amigos e familiares da vítima.

"Triste e trágica a morte do jovem Vinicius Hayden, ocorrida quatro dias após seu robusto depoimento ao Conselho de Ética da CMRJ, no processo ético-disciplinar que avalia a conduta do vereador Gabriel Monteiro'', escreveu Alencar.

Ainda conforme Alencar, ele espera que as circunstâncias do acidente que vitimou o ex-assessor sejam rigorosamente apuradas: "O esclarecimento pleno e rápido dessa tragédia também reduzirá os temores de testemunhas a serem ainda ouvidas. As duas primeiras que depuseram no Conselho de Ética, o próprio Vinícius e Heitor Nazaré Neto relataram, como é sabido, terem recebido ameaças, inclusive de morte”, comentou.