Novas restrições em Pequim na tentativa de combater mais uma onda da Covid-19 - Reprodução

Novas restrições em Pequim na tentativa de combater mais uma onda da Covid-19Reprodução

Publicado 30/05/2022 18:32 | Atualizado 30/05/2022 18:34

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) registrou, nesta segunda-feira (30), 5.290 novos casos e nove mortes por covid-19 nas últimas 24 horas. Com a atualização do painel de monitoramento às 17h, o estado chegou ao total de 2.189.528 casos e 73.806 óbitos confirmados. Sendo assim, a taxa de letalidade da doença está em 3.37%.

No intervalo das últimas 24h, 506 pessoas se recuperaram da doença. Entretanto, 2.501 seguem em acompanhamento. A taxa de ocupação das enfermarias e das UTIs não foram atualizadas.



Dose de reforço começa a ser aplicada em adolescentes



Nesta segunda-feira, a cidade do Rio começou a aplicar a dose de reforço em adolescentes de 12 a 17 anos. O grupo será imunizado com as vacinas da Pfizer ou da CoronaVac, conforme a disponibilidade, após um intervalo de pelo menos quatro meses da segunda dose. Na manhã de hoje, a procura pela vacina foi baixa na Policlínica José Paranhos, na Penha, na Zona Norte do Rio.