Acidente de Carro na av.Meriti na Vila da Penha, nesta segunda feira (30). - Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 30/05/2022 17:01 | Atualizado 30/05/2022 17:24

Rio - Uma câmera de segurança flagrou o acidente que destruiu a barraquinha de chaveiro na Vila da Penha, Zona Norte do Rio, na madrugada desta segunda-feira (30). De acordo com o registro, um veículo desgovernado atinge a barraca na Avenida Meriti, colide com um poste ao lado da estrutura e, na sequência, começa a pegar fogo. As chamas se alastram e também destroem a barraca de chaveiro.

Pelas imagens, é possível ouvir um grande barulho de colisão antes mesmo do carro atingir a barraquinha do chaveiro. O som seria da primeira batida entre o veículo com outro carro. Na sequência, ele atinge a estrutura metálica da barraca. A pancada é tão forte que chega a tirar a cabine do lugar. O veículo só para ao atingir um poste, que fica ao lado do chaveiro.

Na sequência, o motorista sai do carro, aparentemente sem ferimentos, e o fogo começa a sair do capô. As chamas se espalham enquanto o homem tenta, sem sucesso, conseguir um extintor com outros motoristas que passam pelo local.

Câmera de segurança flagra acidente envolvendo dois carros que terminou com a destruição de barraca de chaveiro na Vila da Penha.



Crédito: WhatsApp do Dia pic.twitter.com/iYe7QtnWdu — Jornal O Dia (@jornalodia) May 30, 2022

Vaquinha online

Segundo o chaveiro, que trabalha há mais de duas décadas na profissão, o ponto na Avenida Meriti já funcionava há 10 anos. Com a destruição da cabine, todo o material de Ivan se destruiu. "Eu to sem meu ganha pão. O que mais me preocupa é que tenho uma esposa com diabetes e vivemos do dinheiro do meu trabalho, agora nem sei como o plano de saúde vamos pagar", lamentou.