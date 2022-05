Corpo de Raphael Galvão foi encontrado carbonizado em Caxias - Reprodução / Redes sociais

Publicado 30/05/2022 18:41 | Atualizado 30/05/2022 20:52

Rio - Uma mulher identificada como Iris Silva, 49 anos, foi presa no último dia 20, após o trabalho de investigação da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). Ela é suspeita matar, no dia 23 de abril, seu genro, o motorista de aplicativo Raphael Galvão. Um dia depois do crime, o corpo da vítima foi encontrado carbonizado dentro do porta-malas de carro na Estrada do Cantão, no bairro de Mantiquira, em Caxias. A prisão temporária foi decretada pela 4ª Vara Criminal de Duque de Caxias.

No dia em que desapareceu, Raphael saiu com o carro que utilizava para trabalhar. À noite, uma filmagem feita por câmeras de segurança mostrou Iris com o veículo em um posto de gasolina na Rodovia Washington Luís, em Santa Cruz da Serra. Ela comprou dois litros de gasolina em uma garrafa pet.

Em depoimento, a filha de Iris e esposa de Raphael, Thamiris Silva, teria contado sobre uma briga protagonizada pelo marido com uma outra mulher em um bar que aconteceu no dia 17 de abril. Entretanto, a Civil informou que a situação não tem relação com o assassinato pelo que consta nos autos. Testemunhas teriam afirmado que o motorista tinha comportamento agressivo e o casal havia brigado anteriormente.

Iris já tinha uma anotação criminal por tentativa de homicídio e foi presa na última semana. O caso segue em investigação para apurar possíveis envolvidos no assassinato de Raphael.