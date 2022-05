Arquivo de vídeo com imagens de perito ferido foi recuperado da nuvem pelo cinegrafista - Reprodução SBT News

Arquivo de vídeo com imagens de perito ferido foi recuperado da nuvem pelo cinegrafistaReprodução SBT News

Publicado 30/05/2022 19:23 | Atualizado 30/05/2022 19:44

Rio - Um cinegrafista do SBT denunciou que teve um cartão de memória com imagens feitas da operação da Vila Cruzeiro, onde morreram 23 pessoas, na última terça-feira (24), confiscado por agentes Polícia Rodoviária Federal (PRF). O caso veio a tona nesta segunda-feira (30), após o relato do diretor de jornalismo e programação do programa SBT Rio, Diego Sangermano, revelar o ocorrido no Twitter.

"A Polícia Rodoviária Federal CONFISCOU um material feito pelo cinegrafista Francisco Vidal, do tiroteio na Vila Cruzeiro, feitas para o @sbtrio", disse Sangermano.



De acordo com o membro da equipe da emissora, agente da PRF teria confiscado o cartão com imagens do resgate do perito da Polícia Civil ferido durante a ação, mas a equipe conseguiu recuperar o registro que havia ficado salvo na nuvem. Nas imagens, é possível ver o momento em que o policial encurralado é atingido e pede por socorro.

As imagens foram feitas pelo cinegrafista Francisco Vidal. Até o momento, o cartão de memória onde as imagens feitas pela equipe ainda não foi devolvido, segundo a assessoria de imprensa do SBT.

A PRF foi procurada pela reportagem de O DIA para se pronunciar sobre o ocorrido, mas até o momento não se manifestou.

O perito ferido filmado pela equipe era Sérgio Silva do Rosário, que foi atingido por estilhaços no nariz. Ele foi socorrido por equipes que participavam da operação e levado para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, onde passou por cirurgia. Ele recebeu alta da unidade de saúde na última quinta-feira (27).