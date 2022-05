Celulares foram encontrados após revista da cela de Alberto - Seap / Divulgação

Publicado 30/05/2022 18:13 | Atualizado 30/05/2022 18:25

Rio - A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro (Seap) determinou, na tarde desta segunda-feira (30), o isolamento imediato de Alberto Magno da Silva Lobato, após descobrir sete aparelhos de telefone celular em sua cela, no Presídio Jonas Lopes de Carvalho (Bangu 4). Segundo a Seap, Alberto é líder de uma organização criminosa e apontado como o maior traficante e assassino do estado do Amapá.

Os agentes encontraram os aparelhos após realização de procedimento de revista no local. Investigações apontaram que eles eram repassados entre os detentos. "A apreensão foi possível após troca de informações entre os órgãos de segurança estaduais e federais", afirmou a Seap em nota.

Fiscalização no Complexo de Gericinó

A pedido do MPRJ, o material apreendido foi encaminhado à sede da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), na Cidade da Polícia, onde a ocorrência foi registrada.

Primeira mulher a assumir o cargo de secretária de Administração Penitenciária, Maria Rosa Lo Duca Nebel, ressaltou que "a operação foi a primeira da atual gestão com total interação das centrais de inteligência e de forma inédita com a participação da corregedoria da Seap".

Além disso, a secretária que cumpre a determinação do governador Cláudio Castro de acabar com as irregularidades no Sistema Penitenciário e que novas ações estão sendo planejadas.