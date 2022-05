Deise 'do tombo' e a vizinha Ana Paula Siqueira - Divulgação

30/05/2022

Rio - A moradora do Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio, Ana Paula Siqueira, que foi ajudada por Deise Gouveia, a "Deise do tombo", com uma vaquinha online para comprar uma casa com melhores condições, faleceu nesta segunda-feira, após lutar contra um câncer no reto.

Em janeiro do ano passado, Deise ficou conhecida ao viralizar com um vídeo no qual cai, bêbada, dentro da casa de Ana Paula, na comunidade. Após o sucesso, Deise descobriu que a moradora da residência tinha o sonho de ter uma casa própria com mais acessibilidade e estrutura para poder tratar o câncer. A nova residência, que também fica no Complexo do Alemão, foi construída graças à ajuda de doações e com o valor de R$ 132 mil arrecadado quando o vídeo viralizou

Através das redes sociais, Deise comunicou a morte da vizinha. "É guerreira, você combateu o bom combate, você foi forte a todo tempo, mas hoje você descansou, sou grata por você ter passado em minha vida, uma história linda escrita por Deus, obrigada por tudo, sei o quanto você foi forte em todo esse tempo! Descanse em paz Paula", escreveu.

A moradora do Complexo do Alemão também relembrou a primeira foto que fez com Ana Paula, após ficar famosa nas redes sociais. "Existem quedas que mudam as nossas vidas! Mudou a sua e mudou a dela"; "Aqui foi onde tudo começou. Obrigado por fazer parte da minha história". Pessoas que acompanharam a história de Deise e Ana Paula lamentaram a morte da vizinha. "Nossa Deise, que notícia triste! Mas você fez o que pode, entrou na vida dela e fez uma mudança indescritível, seu tombo não foi por acaso, na verdade nada é por acaso. Que a Paula esteja em paz em sua nova jornada", escreveram alguns perfis.

O local e horário do enterro de Ana Paula ainda não foi informado pela família.

