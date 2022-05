Veículo foi apreendido e levado para a 13ª DP (Copacabana) - Guarda Municipal / Divulgação

Publicado 30/05/2022 21:48

Rio - Agentes da Guarda Municipal prenderam, na noite desta segunda-feira (30), na Avenida Atlântica, em Copacabana, na Zona Sul do Rio, um homem de Minas Gerais, que não teve o nome divulgado, com uma moto roubada.

De acordo com a equipe, o rapaz foi visto empurrando o veículo na contramão da via, e, ao desconfiarem, os guardas consultaram a placa no sistema. Logo em seguida, foi constatado que a motocicleta tinha sido furtada na cidade de Belo Horizonte, no dia 11 de março de 2022.

Durante a abordagem, o homem não apresentou a documentação do veículo, que foi apreendido e levado junto com o suspeito para a 13ª DP (Copacabana), onde ficou preso e responderá pelo crime de receptação.