O enterro do ex-assessor Vinícius Hayden Witeze, que trabalhava para o vereador do Rio Gabriel Monteiro, ocorreu na tarde desta segunda-feira no Cemitério Municipal de Mesquita, na Baixada FluminenseCléber Mendes/Agência O Dia

Publicado 30/05/2022 18:17

Rio - O corpo de Vinícius Hayden Witeze, morto em um grave acidente na RJ-130, rodovia que liga Teresópolis a Nova Friburgo, na Região Serrana do Rio, foi enterrado na tarde desta segunda-feira (30). A mulher que acompanhava o ex-assessor do vereador e youtuber Gabriel Monteiro no momento do acidente também compareceu ao cortejo. Após o acidente, ela chegou a ser encaminhada para o Hospital das Clínicas de Teresópolis e recebeu alta nesta segunda.

Durante o sepultamento, no Cemitério Municipal de Mesquita, na Baixada Fluminense, cerca de 60 pessoas, entre familiares e amigos, acompanharam o sepultamento. Os parentes de Witeze estavam bastante abalados.

Enquanto o caixão seguia até o túmulo, amigos e familiares entoaram louvores. No momento final da despedida a Ziza, como Vinícius era conhecido, houve palmas. Durante o velório, Iris Hayden, mãe de Vinícius, afirmou que o acidente não teve relação com Monteiro e disse que houve imprudência do filho e que o capotamento foi uma "fatalidade".