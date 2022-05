Dois cães foram encontrados em moradia irregular na encosta da Avenida Niemeyer - Divulgação / Subprefeitura da Zona Sul

Publicado 30/05/2022 17:13

Rio - A Subprefeitura da Zona Sul realizou, nesta segunda-feira (30), uma operação para identificar construções irregulares na mata da encosta da Avenida Niemeyer, no Vidigal. Acompanhado de agentes do Centro de Operações Rio (COR), o subprefeito Flávio Valle esteve no local. Em uma residência inspecionada, dois cães foram encontrados com sinais de maus-tratos, mas os moradores não estavam presentes.

Para localizar o local alvo das denúncias, a equipe utilizou um drone que sobrevoou nas proximidades e capturou imagens das estruturas. A moradia abandonada estava com indícios de uma ocupação recente e o subprefeito acionou a Secretaria de Defesa dos Animais para lidar com os cães feridos. Com a filmagem aérea, foi possível identificar outras residências irregulares.

A operação para a remoção dessas construções já está sendo planejada e o agendamento deve ser feito em breve. "Não vamos permitir o crescimento desordenado. Assim que tomamos conhecimento da denúncia, fomos para o local apurar e as providências estão sendo tomadas para fazermos o que deve ser feito o mais rapidamente possível", comentou Flávio Valle.