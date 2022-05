Milton Gonçalves morreu nesta segunda-feira, aos 88 anos, no Rio - Paulo Belote/TV Globo

Publicado 30/05/2022 15:47 | Atualizado 30/05/2022 16:38

Rio - Morreu o ator Milton Gonçalves, nesta segunda-feira (30), aos 88 anos, no Rio de Janeiro. Ele faleceu em casa por volta de 12h30, vítima de complicações em consequência do AVC que sofreu em 2020, segundo confirmou a família do veterano. Seu corpo será velado no Theatro Municipal, no Centro, nesta terça-feira.

Um dos grandes ícone das televisão brasileira, Milton teve um acidente vascular cerebral em fevereiro de 2020, durante uma feijoada na quadra do Salgueiro. O ator ficou internado por três meses no Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, e chegou a precisar da ajuda de aparelhos para respirar. A última vez em que ele esteve na TV Globo foi com a minissérie "Se eu Fechar os Olhos Agora", de 2019.

Nascido em 9 de dezembro de 1933, no interior de Minas Gerais, Milton Gonçalves ficou conhecido por sua longa carreira em produções da TV Globo, desde quando chegou na emissora carioca, em 1965, como parte do primeiro elenco de atores do canal. Desde então, o artista esteve em novelas marcantes como "O Bem Amado" (1973), "Sinhá Moça" (1986) e "O Rei do Gado" (1996). Sua última novela foi "O Tempo Não Para", de 2018, e, atualmente, ele pode ser visto em "A Favorita", no Vale a Pena Ver de Novo.