O ex-assessor Vinícius Hayden Witeze, que denunciou o vereador e ex-policial militar Gabriel Monteiro, morreu em acidente de carro em Teresópolis - Reprodução TV Globo

Publicado 30/05/2022 17:11

Rio - O carro usado por Vinícius Hayden Witeze, ex-assessor do vereador e youtuber Gabriel Monteiro, que morreu durante capotamento na RJ-130, rodovia que liga Teresópolis a Nova Friburgo, na Região Serrana do Rio, foi periciado nesta segunda (30) por peritos do Instituto de Criminalística Carlos Éboli. A perícia ocorreu pátio da 110ª DP (Teresópolis). Os agentes recolheram do veículo uma faca dentro do forro de uma das portas, além de papéis que serão analisados. Uma nova perícia no automóvel será feita por concessionária em Petrópolis.

Também durante o trabalho dos peritos, no pátio da delegacia, foram retirados o para-choque traseiro e algumas peças do motor do automóvel para análise. De acordo com a Polícia Civil, as investigações preliminares indicam que o motorista perdeu a direção do veículo ao entrar em uma curva na rodovia. Uma sobrevivente relatou aos agentes que não houve intervenção de terceiros no acidente.

O delegado responsável pelo caso, Márcio Dubugras, informou nesta tarde que a causa da morte de Witeze foi traumatismo craniano. Ainda conforme o delegado, o corpo da vítima não apresentava lesões externas.

Nova perícia

Após a perícia na 110 DPª, o automóvel foi levado para uma concessionária da Toyota, em Petrópolis, onde vai passar por uma nova análise.

"Vai ser feita uma perícia de engenharia para analisar se há alguma irregularidade no veículo, para saber se houve algum tipo de manipulação. Mas, no momento, não podemos afirmar isso porque não há indicativos de que o veículo apresentava, por exemplo, problemas de frenagem", explicou o delegado.

Dubugras informou também que Vinícius e a amiga não usavam cinto de segurança no momento do acidente: "Acredito que até o fim da semana a gente já tenha os resultados de todos os exames".