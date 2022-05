O ex-assessor Vinícius Hayden Witeze, que denunciou o vereador e ex-policial militar Gabriel Monteiro, morreu durante acidente de trânsito em Teresópolis - Reprodução TV Globo

Publicado 29/05/2022 14:11 | Atualizado 29/05/2022 15:34

Rio - O ex-assessor Vinícius Hayden Witeze, que denunciou o vereador e ex-policial militar Gabriel Monteiro, por assédio moral e sexual, morreu na noite de sábado (28), em um acidente de automóvel na estrada RJ-130, que liga Teresópolis a Nova Friburgo, na Região Serrana. Ele estava acompanhado de uma mulher, que não teve o nome divulgado, e que foi encaminhada para o Hospital das Clínicas de Teresópolis.Agentes da Polícia Civil realizaram perícia no local. Por enquanto, a hipóteses para o acidente foi perda de direção do motorista ao entrar em na curva. “A sobrevivente foi ouvida e descartou qualquer tipo de intervenção de terceiros. Diligências estão em andamento para apurar as circunstâncias do acidente”, informa a nota da Polícia Civil. O caso foi registrado na 110ª DP (Teresópolis). Na quarta-feira passada (25), Hayden prestou depoimento contra o vereador no Conselho de Ética da Câmara do Rio . Ele compareceu de colete à prova de balas. Na ocasião, também informou que estava andando com escolta e sofrendo ameaças.