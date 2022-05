Vinícius Hayden Witeze prestou depoimento por cerca de três horas - Sandro Vox/Agência O Dia

Rio - Dois ex-assessores do vereador Gabriel Monteiro prestam depoimento, nesta quarta-feira (25), como testemunhas de acusação do processo contra o parlamentar por quebra de decoro, estupro, assédio sexual e por forjar vídeos para a internet. Vinícius Hayden Witeze e Heitor Monteiro de Nazaré Neto são ouvidos pelo Conselho de Ética da Câmara Municipal de Vereadores do Rio.

As oitivas começaram por volta das 10h30, com o depoimento de Vinícius. O ex-funcionário acusa Monteiro de usar suas horas de trabalho para planejar gravações de situações forjadas. Por mais de três horas, ele falou aos membros do Conselho de Ética sobre as atividades do parlamentar. Apesar de ter ido à Câmara, Gabriel não pôde acompanhar a audiência. Por volta das 14h, os vereadores fizeram uma pausa. O processo na Câmara pode levar à cassação do mandato do vereador. As oitivas começaram por volta das 10h30, com o depoimento de Vinícius. O ex-funcionário acusa Monteiro de usar suas horas de trabalho para planejar gravações de situações forjadas. Por mais de três horas, ele falou aos membros do Conselho de Ética sobre as atividades do parlamentar. Apesar de ter ido à Câmara, Gabriel não pôde acompanhar a audiência. Por volta das 14h, os vereadores fizeram uma pausa. O processo na Câmara pode levar à cassação do mandato do vereador.