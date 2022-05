Fernanda Carvalho, 22 anos, pode ter sido vítima de envenenamento - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Publicado 25/05/2022 16:13

Rio - O corpo de Fernanda Carvalho Cabral, de 22 anos, enteada Cintia Mariano Dias Cabral, suspeita de envenenar os enteados, será exumado nesta quinta-feira(26). Fernanda e o irmão Bruno, de 16 anos, teriam sido envenenados com chumbinho no feijão, num intervalo de dois meses. A 33ª DP (Realengo) investiga o caso. Apedido da família dos irmãos, o local da exumação não foi divulgado.

Segundo o delegado Flávio Rodrigues, da 33ª DP, as investigações estão em andamento. Diligências têm sido feitas pela corporação. Segundo a polícia, a motivação do crime seria ciúmes de Cíntia do pai dos enteados. O filho biológico de Cíntia teria relatado à polícia que a mãe havia confidenciado a ele ter misturado chumbinho à comida servida aos dois irmãos. A defesa da suspeita nega as acusações.

Sem diagnóstico fechado, Fernanda não respondeu ao tratamento e morreu no hospital duas semanas após ficar internada. Em seu atestado de óbito, a causa da morte é por falência múltipla dos órgãos em decorrência de causas naturais. Durante a internação da enteada, Cíntia chegou a postar um vídeo com uma música gospel, uma foto da enteada e a mensagem: “Você vai vencer! Eu creio”.

Bruno, irmão de Fernanda, apresentou sintomas semelhantes aos da irmã logo após almoçar na casa onde o pai morava com a madrasta, no dia 15 de maio. O adolescente disse ter sentido gosto amargo no feijão e observado pedrinhas azuis em meio ao caldo. Ele teve visão turva, sudorese e língua enrolando. No hospital, o adolescente foi submetido a uma lavagem estomacal e a um exame de sangue, que detectou níveis altos de chumbo em seu sangue.

A análise do feijão apreendido pelos policiais não encontrou substâncias tóxicas, mas a polícia não tem confirmação se é a mesma comida ingerida pela vítima.