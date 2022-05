Pastor Felippe Valadão, acusado de intolerância religiosa durante um show gospel em Itaboraí - Reprodução/redes sociais

Publicado 25/05/2022 16:00

Rio - O pastor Felippe Valadão deve comparecer à Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi), no Rio, na sexta-feira da próxima semana (3). O religioso foi intimado após proferir ofensas em tom de ameaça contra religiões de matrizes africanas em um evento oficial da Prefeitura de Itaboraí , na quinta-feira passada (19).De acordo com a Polícia Civil, a investigação está em andamento. O caso foi registrado inicialmente na 71ªDP (Itaboraí), por membros da Comissão de Matrizes Afro Brasileiras de Itaboraí, mas posteriormente foi encaminhado à Decradi por causa do registro de uma denúncia do relator da CPI da Intolerância Religiosa, na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), Átila Nunes (PSD) contra Valadão.