Operação deixou dezenas de mortos na Vila Cruzeiro, na terça-feira - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Operação deixou dezenas de mortos na Vila Cruzeiro, na terça-feiraReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 25/05/2022 15:48 | Atualizado 25/05/2022 15:55

Rio - Um vídeo obtido pelo DIA mostra o traficante Maycon Douglas Alves Ferreira da Silva, 29 anos, o Maikinho Perneta, participando de um assalto, no ano passado. Maikinho, que não tinha parte da perna esquerda e usava uma prótese, foi reconhecido pela Polícia Militar como um dos mortos na operação desta terça-feira, dia 24, na Vila Cruzeiro, a segunda mais letal da história do Rio de Janeiro.

No assalto, ocorrido em no dia 05 de julho de 2021, dois homens, um com fuzil e outro de pistola, descem de um carro, na Avenida Brás de Pina, na Penha, e correm em direção a um outro veículo, anunciando o assalto. Nesse momento, Maikinho Perneta aparece no vídeo descendo por uma das portas traseira do mesmo carro. Mancando, ele assume a direção. Os comparsas roubam o outro veículo, enquanto ele dirige o outro.

Vídeo mostra Maikinho Perneta, em assalto ocorrido em 2021. Mesmo usando prótese, ele integrava o tráfico e participava de ações criminosas. O criminoso morreu nesta terça-feira, 24, em operação na Vila Cruzeiro. #ODia pic.twitter.com/W9v9OEtfbU — Jornal O Dia (@jornalodia) May 25, 2022

Histórico de crimes

Segundo processos no Tribunal de Justiça, Maikinho teria perdido parte da perna aos 25 anos, em 2016, ao ser atingido por uma bala perdida durante uma partida de futebol.

Sua primeira prisão ocorre no mesmo ano, quando foi novamente ferido: em Barros Filho, Maycon portava uma arma de fogo de calibre 7,62, com numeração de série raspada, com munição. Na ocasião, policiais militares encontraram o denunciado caído ao chão e ferido.

Ao sair com benefício da prisão, não retorna, sendo preso novamente em 2019. Segundo a Polícia Militar, ele estava na comunidade Mundial, Zona Norte, e foi preso com uma granada e radiotransmissor, durante uma perseguição policial a um veículo. Os ocupantes do carro chegaram a realizar disparos contra os PMs. Ao ser ouvido, disse que não retornou à prisão pois precisava de tratamento para a perna.

Ainda nessa prisão, afirmou que iria participar de uma invasão a uma favela rival, com seus comparsas. Ontem, após troca de tiros com os policiais na Vila Cruzeiro, foi ferido. Ele chegou a ser socorrido ao hospital, mas não resistiu.