Dupla de assaltantes, com aparência entre 50 e 60 anos, está sendo procurada por policiais civis da 32ª DP (Taquara)Divulgação

Publicado 25/05/2022 19:43

Rio - Uma dupla de assaltantes, com aparência entre 50 e 60 anos, está sendo procurada por policiais civis da 32ª DP (Taquara). Os ladrões, que usavam um Fiat Strada branco sem placa, roubaram estabelecimentos comerciais na Taquara, Zona Oeste da cidade, nesta terça-feira (24). Os assaltantes chegaram a ameaçar as vítimas de morte. A mesma dupla ainda tentou assaltar uma loja de informática em Marechal Hermes, na Zona Norte do Rio.



Os ladrões, sendo um deles careca, de camisa roxa e o outro usando um boné e camisa laranja que estava com uma arma tipo pistola, assaltaram um depósito de bebidas, na Estrada da Ligação, às 13h47. Os ladrões chegaram juntos ao depósito perguntando o preço da bebida Red Bull para a proprietária do estabelecimento. Em seguida, eles anunciaram o assalto e mandou que a proprietária e funcionário sentassem no chão. Os assaltantes roubaram algumas bebidas de cerveja e colocaram no carro que usavam. Ao sair do depósito, um dos ladrões saiu no carro e o outro roubou uma motocicleta que estava estacionada no local, com a chave na ignição.

Dupla de ladrões assaltam o Ateliê da Beleza, localizado na Estrada do Rio Grande, na Taquara. #ODia pic.twitter.com/H8g6k8Zj8v — Jornal O Dia (@jornalodia) May 25, 2022



No mesmo dia, os ladrões roubaram o Ateliê da Beleza na Estrada do Rio Grande, também na Taquara. A dupla agiu de forma parecida para se aproximar da vítima. O homem de camisa laranja perguntou se poderia cortar o cabelo e, logo após, anunciou o assalto. O ladrão perguntou à mulher: "Cadê o dinheiro, vou te matar". Eles roubaram um notebook, dois celulares e a bolsa de uma cliente.