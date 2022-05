Policiais penais da Divisão de Busca e Recaptura (Recap) localizaram criminosa devido uma denúncia anônima - Reprodução

Publicado 25/05/2022 18:43 | Atualizado 25/05/2022 20:07

Rio – Policiais penais da Divisão de Busca e Recaptura (Recap) prenderam na manhã desta quarta-feira (25) uma mulher foragida da Justiça há quatro anos. Juliana Milena Zulmiro de Alcântara, foi localizada nas proximidades do Santo Cristo, no Centro do Rio, devido a uma denúncia anônima.

Vídeo mostra o momento em que Juliana foi conduzida à 32° Delegacia de Polícia. Criminosa estava foragida desde 2018, quando foi condenada pelos crimes de roubo e corrupção de menores.



De acordo com os agentes, Juliana foi condenada pela Vara Criminal da Comarca da Capital, no dia 17 de outubro de 2018, pelos crimes de roubo e corrupção de menores. Contra ela havia um mandado de prisão preventiva, que não havia sido cumprido.

Juliana foi conduzida à 32° Delegacia de Polícia para registro de ocorrência. Em seguida, ela foi encaminhada ao sistema prisional.